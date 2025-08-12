» Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exames, mas pede atestado de comparecimento

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a deixar a prisão domiciliar para realizar exames médicos no sábado (16), em um hospital particular de Brasília.

Conforme a decisão, Bolsonaro deverá enviar, no prazo de 48 horas, o atestado de comparecimento, juntamente com os exames realizados e os respectivos horários de atendimento.

Durante todo o período fora de casa, Bolsonaro continuará sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Moraes também determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal acompanhe o deslocamento. O órgão é responsável pelo monitoramento da tornozeleira eletrônica utilizada por Bolsonaro.

Os advogados do ex-presidente solicitaram autorização a Moraes para que ele se dirija ao hospital DF Star e permaneça no local por um período de 6 a 8 horas.

Segundo a defesa, Bolsonaro apresenta um quadro de refluxo e soluços refratários. Estão previstos exames de sangue, urina, endoscopia, tomografia computadorizada, ultrassonografia e ecocardiograma.

O ministro Alexandre de Moraes também autorizou Bolsonaro a receber a visita do senador Rogério Marinho (PL-RN), do deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ), do vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Melo Araújo, e do deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP).

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, por decisão de Moraes. A medida foi imposta após o ex-presidente descumprir uma restrição determinada pelo STF, que o proibia de utilizar, direta ou indiretamente, as redes sociais.