» Mísseis, alta no mercado e queda do petróleo: o caos no Oriente Médio e a paz que não chega

O que parecia uma pausa no conflito entre Israel e Irã se revelou apenas mais um capítulo da tensão constante no Oriente Médio.

“No final do dia, o Irã atacou as bases americanas no Iraque e no Catar. Isso, inicialmente, iria criar um movimento de repercussão grande, de expansão do conflito, mas muito pelo contrário, a gente viu as bolsas subindo e o preço do barril do petróleo despencando, mostrando que a força de retaliação do Irã era muito pequena”, afirma o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena.

Na sequência, o governo dos Estado Unidos anunciou cessar-fogo na região, que seria de 12 horas. Entretanto, pouco mais de três horas depois, o acordo já havia sido violado. Autoridades de Israel identificaram mísseis de origem iraniana direcionados contra o país.

“A gente está assistindo a mais uma grande confusão no Oriente Médio e não temos ainda uma visão clara de quando essa paz vai chegar”, conclui Lucena.

