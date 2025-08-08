» Ministério Público denuncia 4 adultos e 4 adolescentes por morte de turista em Jericoacoara

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou quatro adultos e representou por ato infracional quatro adolescentes por envolvimento no assassinato de Henrique Marques de Jesus, turista de 16 anos morto em dezembro do ano passado na Vila de Jericoacoara.

O órgão ministerial requer a condenação dos adultos e a internação provisória dos adolescentes.

Segundo o MPCE, a vítima foi executada após ser submetida a um “Tribunal do Crime”, sob suspeita de ligação com uma facção rival, hipótese levantada por causa da camiseta que usava e de mensagens encontradas em seu celular.

De acordo com a denúncia, a ordem para o crime partiu de dentro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão. Após o homicídio, o corpo de Henrique foi ocultado na Lagoa do Paraíso.

As investigações apontam que imagens da ação foram compartilhadas em um grupo de WhatsApp chamado “Transfer Jeri Fortaleza”, utilizado pelos envolvidos, ligados à facção criminosa que se autodenomina “Tropa do Pezão”.

Os adultos denunciados foram identificados como Anderson Silva Veras (Gota), Antônio Carlos Paulino de Almeida (Pantanal ou CL), Francisco Erlânio Freitas dos Santos (Dasarea) e Alex Gomes da Costa (Pezão), esse último apontado como mandante do crime.

Eles responderão por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima), além de tortura, ocultação de cadáver e participação em organização criminosa, com agravante pelo envolvimento de menores.

Já os quatro adolescentes foram representados por atos infracionais análogos aos mesmos crimes.

Entre as provas reunidas pelo Ministério Público estão imagens de câmeras de segurança que registraram o sequestro da vítima em um supermercado, o laudo cadavérico, mensagens trocadas no grupo de WhatsApp e depoimentos colhidos ao longo das investigações.