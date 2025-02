» Mil aparelhos recuperados pelo programa “Meu Celular” serão devolvidos aos donos nesta sexta

Mais um lote de aparelhos recuperados pelo programa Meu Celular serão devolvidos aos proprietários nesta sexta-feira (14). O governador Elmano de Freitas (PT) vai estar presente no evento, que ocorrerá na sede da Polícia Civil, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

O programa Meu Celular permite que os proprietários de celulares possam cadastrar os seus dispositivos para criarem alertas em caso de roubo, furto ou extravio, auxiliando na recuperação dos equipamentos. A partir disso, a Polícia Civil realiza as investigações para encontrar e recuperar esses aparelhos. Já a Polícia Militar do Ceará (PMCE), durante abordagens a pessoas suspeitas, realiza a conferência de celulares por meio de um aplicativo para conferir se há alguma restrição sobre a procedência do dispositivo móvel.

Desde sua criação, em abril de 2024, o programa já recuperou mais de 5 mil aparelhos. “Ao longo desse período de abril para cá, já recuperamos mais de 5.350 aparelhos e eles estão sendo devolvidos aos seus verdadeiros donos em todo o estado. Então, entre no site, cadastre seu telefone e nos ajude a localizar caso ocorra algum sinistro com o seu aparelho”, orienta o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá.

SERVIÇO

Entrega de mais um lote de aparelhos recuperados pelo programa Meu Celular

Data: 14 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 8h

Local: Sede da Polícia Civil no Cisp – Rua Professor Guilhon, S/N.

(Foto: Helene Santos/Casa Civil)