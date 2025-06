» Menino de 3 anos morre engasgado com uva em Canindé

Um menino identificado como Ravi, de 3 anos, morreu após se engasgar com uma uva, no município de Canindé, no interior do Ceará, nesta segunda-feira (16). O caso aconteceu na Escola Francisco Delfino, no Distrito de Ipueira dos Gomes, onde ele estudava.

A Secretaria de Educação de Canindé informa que os primeiros procedimentos foram realizados pela equipe escolar e que a criança foi levada à unidade de saúde mais próxima.

“O Município de Canindé manifesta profundo pesar pelo falecimento de uma criança de 3 anos, estudante da Escola Francisco Delfino. A criança sofreu um engasgo causado por uma uva que havia levado de casa para a escola. Os profissionais da unidade escolar prestaram imediatamente os primeiros socorros e encaminharam a criança à unidade de saúde mais próxima. Apesar de todos os esforços realizados, infelizmente o quadro evoluiu para óbito”, afirma a pasta.

A Prefeitura afirma que colocou à disposição da família o suporte necessário. Também foi decretado luto oficial de 3 dias na cidade.

“Essa tragédia causa imensa dor a toda a comunidade escolar e ao Município. Nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a comunidade escolar, rogando conforto e força para enfrentar essa perda irreparável”.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil apura as circunstâncias da morte e que somente após laudo da Perícia Forense será possível confirmar as causas do óbito. A Delegacia da Delegacia de Canindé está responsável pelo caso.

⚠️ O QUE FAZER EM CASO DE ENGASGO?

– Os primeiros socorros para engasgos graves consistem na manobra de Heimlich:

– Ficar em pé atrás da vítima, que também deve estar em pé;

– Passar os braços em volta do tronco;

– Fechar a mão que tem mais força, com o polegar para baixo;

– Posicionar a mão fechada na região superior do abdômen, que fica entre as costelas;

– Colocar a outra mão sobre a mão de punho cerrado;

– Fazer pressão com as mãos contra o estômago, para dentro e para cima.

Em bebês, vire-o de barriga para cima, em seu antebraço, e faça 5 compressões no centro do peito, com dois dedos, até o objeto ser expelido.