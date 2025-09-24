» Medicamentos contra lúpus são incluídos no rol de cobertura dos planos de saúde

Dois medicamentos que auxiliam no tratamento do lúpus foram incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, tornando sua cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

A inclusão foi aprovada pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e passará a valer a partir de 3 de novembro. A expectativa é beneficiar cerca de 2 mil pessoas com essa medida.

Os medicamentos que terão cobertura pelos planos são o anifrolumabe e o belimumabe, ambos indicados para o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico em pacientes adultos que enfrentam episódios frequentes da doença e apresentam alta incidência de sintomas.

“Essas inclusões são muito significativas, pois o lúpus é uma doença complexa, que não tem cura. Se temos no país opções de medicamentos que possibilitam o controle da doença e que garantem uma boa qualidade de vida para o paciente, isso precisa estar disponível para o consumidor”, disse, em nota, o diretor-presidente da ANS, Wadih Damous.

LÚPUS

O lúpus é uma doença autoimune crônica e sem cura, que causa episódios de inflamação e pode danificar tecidos e órgãos.

A doença afeta, principalmente, mulheres entre 20 e 45 anos. Os sintomas mais comuns incluem dores, inchaço e rigidez nas articulações, manchas avermelhadas nas bochechas e no nariz, além de reações na pele, que surgem após a exposição ao sol.

Por ser uma doença inflamatória multissistêmica, o lúpus envolve diversos órgãos e sistemas. Caracteriza-se pela perda de tolerância do sistema imunológico, que desenvolve um quadro inflamatório com produção de autoanticorpos.