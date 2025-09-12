» MEC oferta 7,8 mil vagas de pós-graduação gratuita para professores

Você é professor da rede pública de educação básica e deseja aperfeiçoar seu conhecimento? Então é sua chance: o Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) abriram 7.584 vagas para mestrado e 228 para doutorado, ambos na categoria profissional.

As formações são gratuitas, com aulas presenciais e na modalidade híbrida.

Ao todo, são ofertados dez cursos de mestrado profissional e um de doutorado, nas áreas de: biologia; física; matemática; química; sociologia; filosofia; artes; letras; educação inclusiva; e história, que também conta com vagas para o doutorado profissional.

Para o mestrado em biologia, física, matemática e química, as inscrições fecham neste mês. Já para os cursos de sociologia, filosofia, artes, letras, educação inclusiva e história, o prazo é até novembro.

Os cursos são gratuitos, mas alguns programas ainda podem cobrar taxa de inscrição em seus processos seletivos.

Os editais dos processos seletivos já foram publicados pela Cape. Confira os detalhes no link https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-a-distancia/proeb.