» Mais de 90 pessoas foram presas por dia no Ceará nos primeiros seis meses de 2025

Quase 95 suspeitos de envolvimento em crimes no Ceará foram presos por dia entre janeiro e julho de 2025, totalizando 20.073 pessoas capturadas por flagrantes ou mandados de prisões. Desses, 1.131 foram presos por suspeita de integrar organização criminosa, enquanto no mesmo período do ano passado foram 743 capturas – um aumento de 52,2%.

Em relação aos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), o aumento de pessoas presas ou capturadas foi de 32,1%. Foram 1.668 presos por envolvimento com homicídios, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte ou latrocínios, enquanto que em 2024 foram 1.263 presos entre janeiro e julho.

O aumento percentual foi ainda maior quando são levadas em consideração apenas as prisões em Fortaleza. Na Capital, foram realizadas 370 capturas de suspeitos de integrar grupos criminosos, enquanto foram 182 prisões no mesmo período em 2024. A variação é de 188 prisões, representando um aumento de 103,3%.

Já na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o aumento foi de 39,1%. Na região, foram 416 capturas este ano, enquanto que nos sete primeiros meses de 2024 foram 299 prisões. O Interior Sul e Norte apresentaram aumentos de 38,1% 28,7%, respectivamente.

Nas prisões por CVLIs, a região do Interior Sul foi a que mais se destacou no acréscimo. Com 47,2% de aumento, a região encerrou os sete primeiros meses de 2025 com 393 capturas, enquanto foram 267 em 2024.

Em Fortaleza, o aumento nas prisões de homicidas foi de 41,4%, com 468 prisões em 2025 (foram 331 em 2024). Na RMF, o crescimento foi de 28,4%, sendo registradas 475 prisões nos sete primeiros meses de 2025; em 2024, foram 370.

Os dados são correspondentes às capturas por auto de prisão em flagrante e por cumprimento de mandado de prisão e foram compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a partir das capturas realizadas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil.