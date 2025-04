» Mais de 50% dos alunos do 3º ano no Ceará têm aprendizagem abaixo do básico em Matemática

Os números sobre a educação no Brasil mostram que a pandemia afetou em altos níveis o ensino. Um estudo divulgado nesta segunda-feira (28) indica que 54,7% dos alunos do 3º ano do Ensino Médio do Ceará tiveram o aprendizado abaixo do básico em Matemática, em 2023.

Apesar disso, o levantamento mostra que o estado teve o melhor resultado do país na aprendizagem adequada de Português (46,6%) e Matemática (26%) no nono ano, melhorando em 2,6% e 1% os números entre 2019 e 2023.

Os dados foram obtidos pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), aplicado para estudantes do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio, da rede pública de ensino, para avaliar o desempenho em Matemática e Língua Portuguesa. O estudo foi divulgado pelo Todos Pela Educação.

Levando em consideração os níveis do Brasil, todas as etapas mostraram que os níveis de educação ainda não chegaram a ser o que eram em 2019, pré-pandemia. No Ceará, os níveis de educação abaixo do adequado também cresceram em relação a 2019.

Em Português, 11,5% dos alunos do 5º ano tiveram aprendizado abaixo do básico no Ceará, uma variação de 1,9% entre 2019 e 2023. Já em Matemática o número é 17,1%, com variação de 2,8%. No 9º ano, 12,9% dos alunos tiveram conhecimentos abaixo do básico em Língua Portuguesa, variando em 1,5% em relação a 2019.

Já no 3º ano do Ensino Médio, 30,6% sabiam menos que o adequado sobre a língua utilizada no Brasil (variação de 0,9%) e 54,7% aprenderam pouco sobre Matemática, uma variação de 5,1% ao longo dos anos.

Dados sobre Fortaleza também foram apresentados, indicando que 13,4% (4,2% a mais entre os anos) dos alunos do 5º ano não tiveram aprendizado adequado em Língua Portuguesa, e 21,8% não aprenderam o esperado em Matemática, com uma variação de 8,1% ao longo dos anos.

Sobre os estudantes do 9º ano na rede municipal, 14% não tinham aprendizado básico em Português e 31,2% não tinham conhecimento suficiente em Matemática, com os números sendo, respectivamente, 4% e 7,4% piores com a variação entre 2019 e 2023.