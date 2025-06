» Lula tem a pior avaliação do 3º mandato: Quaest aponta desaprovação de 57% para o petista

A desaprovação de Lula (PT) chegou a 57% e é a pior desde o início do seu terceiro mandato como presidente, de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (4). A aprovação do petista diminuiu e está em 40%.

A oscilação leva em conta a última pesquisa do instituto, realizada no final do mês de março. Nela, a aprovação de Lula estava em 41% e a desaprovação em 56%.

O instituto também trouxe um novo parâmetro sobre as maiores preocupações dos brasileiros. A violência segue como o problema mais latente na opinião pública, representando 30% das respostas. Houve uma variação de 1% em relação à última pesquisa e de 13% em relação a outubro de 2024.

Sobre o escândalo do INSS, 31% dos entrevistados dizem que o governo Lula é o principal responsável pelos descontos nos benefícios de aposentados e pensionistas.

Aqueles que acham que o Brasil está indo na direção errada foram de 56% para 61%. Os números de quem acha que o país está na direção certa oscilou para baixo, de 36% para 32%.

Segundo a Quaest, Lula voltou a ser mais aprovado (54%) que desaprovado (44%) no Nordeste. Na pesquisa anterior, havia empate técnico nesse quesito, com índices de 52% e 46%. O Sudeste apresenta a maior rejeição ao governo, com desaprovação chegando a 64% (era 60%), e a aprovação caindo para 32% (era 37%).

Em relação aos dois primeiros mandatos de Lula, 56% dos entrevistados responderam que o atual governo está “pior que os anteriores”, 20% “igual aos anteriores” e 20% “melhor que os anteriores”.

Segundo a pesquisa Quaest, caiu de 56% para 48% a parcela dos brasileiros que consideram que a economia piorou. Também diminuiu a parcela de entrevistados que notaram aumento nos preços. Entretanto, a maioria dos brasileiros ainda considera que o poder de compra é menor do que há um ano.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 29 de maio e 1º de junho, entrevistando 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.