» Lula determina demissão do presidente do INSS, suspeito de fraude

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou a demissão do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, nesta quarta-feira (23). Ele é investigado pela Polícia Federal, suspeito de envolvimento em um esquema ilegal de descontos associativos em pensões e aposentadorias.

A determinação de Lula foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto. Agora, a demissão deve ser efetivada pelo Ministério da Previdência Social, responsável pelo INSS.

Stefanutto e outros cinco servidores públicos do INSS haviam sido afastados de suas funções ainda nesta quarta-feira pela Justiça Federal.

OPERAÇÃO SEM DESCONTO

A operação da Polícia Federal investiga um suposto esquema nacional de corrupção no INSS envolvendo descontos indevidos em aposentadorias e pensões. A investigação aponta uma arrecadação criminosa de cerca de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

Com a operação em curso, o governo federal determinou também a suspensão de todos os acordos de cooperação técnica que permitem que organizações da sociedade civil cobrem descontos mensais nos benefícios dos segurados.