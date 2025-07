» Líder do governo na Câmara, José Guimarães é internado para cirurgia no coração

O deputado federal e líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), vai passar por um procedimento cirúrgico no coração nesta segunda-feira (28). Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Em comunicado à imprensa, o parlamentar informou que a cirurgia será conduzida pela equipe do Dr. Roberto Kalil e Dr. Fábio Jatene, a quem ele confia “plenamente”.

💬 “Agradeço desde já o carinho, as orações e a compreensão de todas e todos. Assim que possível, volto com boas notícias”, informou o político nas redes sociais.

O procedimento cirúrgico do deputado estava previsto há mais de um mês. Em junho, ele anunciou que estava realizando o pré-operatório. Não foi informado que tipo de intervenção cirúrgica será realizada ou o motivo para o procedimento.