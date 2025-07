» Líder de grupo criminoso responsável por tráfico, homicídios e roubos no Ceará é preso em Maracanaú

Um homem apontado como uma das principais lideranças de uma organização criminosa de origem cearense foi preso nesta quinta-feira (24), em meio à Operação Horda. O suspeito foi capturado no município de Maracanaú e articulava ações criminosas como homicídios, roubos e tráfico de drogas por todo o estado.

Além do líder, outros 29 mandados de prisão foram cumpridos, de 47 que foram expedidos. Também foram cumpridos 89 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Região Metropolitana e interior.

Outros dois alvos que já tinham mandado de prisão foram autuados em flagrante por tráfico ao serem vistos com drogas. Um adolescente também foi apreendido após ser encontrado com entorpecentes em uma residência.

As ações ocorreram em cidades como Fortaleza, Baturité, Maracanaú e Pacatuba.

O jornalismo da Jangadeiro conversou com Alex Murador, delegado titular da 1ª Delegacia de Maracanaú. O oficial detalha que as investigações começaram após um homicídio ligado a conflitos entre grupos criminosos rivais. A partir da prisão de um suspeito, um material encontrado permitiu abrir uma nova investigação e deflagrar a operação com o objetivo de desarticular a organização criminosa.