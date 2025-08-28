» Julgamento de Bolsonaro terá segurança reforçada com drones, detectores de metais e barreiras

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai reforçar a segurança durante o julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e de mais sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado.

Durante o julgamento, previsto para ocorrer entre os dias 2 e 12 de setembro, a Praça dos Três Poderes, em Brasília, será fechada.

Além disso, serão instaladas barreiras de segurança e detectores de metais nas entradas do tribunal. Durante o período, os policiais também contarão com o auxílio de cães farejadores e drones para monitorar a região.

Viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal ficarão estacionadas em frente à Corte para ampliar o policiamento. Atualmente, 30 agentes extras já realizam plantões 24 horas por dia nos arredores do STF.

O pacote de medidas ainda prevê uma varredura nas residências dos ministros, com o objetivo de assegurar a integridade dos envolvidos no julgamento.

“O STF possui um plano estruturado para situações que envolvem grandes eventos ou julgamentos de amplo interesse público. Além das equipes de policiais judiciais do Supremo, haverá uma força-tarefa composta por policiais judiciais do Distrito Federal e de outros”, informou o Supremo.