» Julgamento de Bolsonaro é suspenso; votação para condenar ou absolver réus deve ser retomada na terça

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu, nesta terça-feira (3), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

O julgamento do chamado “núcleo 1” da trama golpista deve ser retomado pela Primeira Turma do STF na próxima terça-feira (9) pela manhã, quando os ministros votarão para condenar ou absolver os réus.

Nesta manhã, as defesas de Bolsonaro e outros três dos envolvidos fizeram suas alegações sobre o processo. Os advogados do ex-presidente afirmaram que não existem provas de que ele tenha participado da trama golpista.

Os advogados do General Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), defenderam que o réu teria se distanciado de Bolsonaro, por isso nunca teria conversado com o ex-presidente sobre qualquer tentativa de golpe.

Já o advogado do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, relatou que seu cliente teria tentado demover Bolsonaro de tentativas de golpe de Estado.

Por fim, o defensor do general Walter Braga Netto, declarou que o réu pode ser condenado a morrer na prisão com base apenas em uma delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid.