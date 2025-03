» Jovem tenta salvar amigo que caiu e canal da Transposição no Ceará, mas os dois morrem afogados

Dois jovens morreram afogados após um deles cair no canal da Transposição do Rio São Francisco em Penaforte, no interior do Ceará, e o outro tentar salvá-lo. Os corpos foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros do Ceará horas depois. O caso aconteceu no último domingo (2).

Segundo populares, cinco jovens caminhavam próximo à margem do canal, quando Felipe Wanderson Alves Menezes, de 18 anos, caiu da mureta de proteção. Diante da situação, Luciano Santos Vieira, de 19 anos, pulou na água para tentar o amigo, mas ambos desapareceram na água.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h30 e localizou o primeiro corpo às 18h30. Já o segundo, foi encontrado às 22h.

💬 O prefeito da cidade, Luís Celestina, lamentou o ocorrido. “Não existem palavras capazes de diminuir uma dor tão grande, mas quero que saibam que, como pai, me coloco ao lado de cada um de vocês. Perder um filho é uma dor que ninguém deveria sentir, e toda Penaforte sente junto essa perda irreparável”, escreveu em suas redes sociais.