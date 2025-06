» Jogos no estádio Presidente Vargas devem ser suspensos até implementação de reconhecimento facial

O Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou que a Federação Cearense de Futebol e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendam a autorização e realização de eventos esportivos no Estádio Presidente Vargas (PV). A medida deve valer até que o estádio comprove a implementação do sistema de reconhecimento facial, como determina a Lei Geral do Esporte.

📄 A recomendação foi feita por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor) do MP, na terça-feira (3). O documento prevê uma multa de cerca de R$ 480 mil, a partir do dia 15 de junho, em caso de descumprimento da recomendação.

Um alerta já havia sido emitido para o equipamento desde a primeira edição da lei, de 14 de junho de 2023, pois o PV conta com capacidade para comportar mais de 20 mil torcedores.

💬 “A ausência de um sistema de reconhecimento facial dificulta a identificação, inibição e responsabilização de indivíduos envolvidos em atos de violência, vandalismo, racismo, homofobia ou quaisquer outras condutas antidesportivas, comprometendo a paz e a ordem nos espetáculos esportivos”, justifica o promotor de Justiça e coordenador do Nudtor, Edvando França.

PREFEITURA JÁ HAVIA ANUNCIADO IMPLEMENTAÇÃO

Em maio deste ano, a Prefeitura de Fortaleza havia dito que o reconhecimento facial no PV já estaria funcionando na partida entre Ceará e Vitória, ocorrida no dia 3 daquele mês.

Entretanto, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel) informou, em nota ao jornalismo da Jangadeiro, que foram realizados apenas testes bem-sucedidos durante as partidas entre Ceará x Vitória e Fortaleza x Juventude.

“A previsão é de que o sistema esteja em pleno funcionamento nos próximos dias, ampliando a eficiência no controle de acesso e a experiência dos torcedores”, afirma a pasta.