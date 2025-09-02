» Já fez a retirada do seu Cartão Múltiplo? Mais de 1,3 mil cartões já estão prontos para retirada

Você costuma utilizar a Linha Sul do Metrô, que liga as cidades de Fortaleza, Maracanaú e Pacatuba? Então saiba que é possível solicitar o Cartão Múltiplo, uma forma prática de pagamento para passagens inteiras, que permite acumular créditos de tarifa sem prazo de validade.

A solicitação pode ser feita diretamente no site da Metrofor: servicos.metrofor.ce.gov.br/servicos/cartao-multiplo/cadastrar. Ao acessar o site, realize o cadastro, por meio do preenchimento de um formulário com seus dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, endereço com CEP e e-mail.

Após a solicitação, o cartão fica disponível para retirada em até 10 dias úteis, nas estações Benfica ou Parangaba.

Atualmente, mais de 1.300 cartões já estão prontos para retirada nessas duas estações.

Para saber onde retirar o seu, acesse o site da Metrofor, na aba Cadastro do Múltiplo, e verifique a estação indicada. No momento da retirada, é necessário apresentar um documento oficial com foto.

O Cartão Múltiplo evita que os usuários precisem retirar novos cartões com frequência. Em caso de perda ou roubo, o saldo pode ser recuperado. O cartão é recarregável em qualquer bilheteria e não possui data de expiração, podendo ser usado por tempo indeterminado.

