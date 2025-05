» Irmãs influencers são mortas a tiros no espigão da Barra do Ceará

Duas irmãs foram mortas a tiros em um espigão da Barra do Ceará, em Fortaleza, na noite dessa quinta-feira (1º). As vítimas, identificadas como Maria Beatriz, de 20 anos, e Bianca, de 15 anos, eram criadoras de conteúdo e somavam mais 1,5 milhão de seguidores na rede social Kwai.

De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem da Jangadeiro, as jovens foram surpreendias por homens armados que chegaram por uma embarcação vinda do alto-mar. Os suspeitos desembarcaram e dispararam contra as vítimas.

Maria Beatriz morreu no local. Já Bianca ainda foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cristo Redentor, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Maria Beatriz teria acabado de passar por uma perda gestacional.