» Irmão de radialista que morreu em acidente na BR-22 teve mal súbito, aponta laudo do IML

O laudo pericial do irmão do radialista que morreu ao colidir com uma carreta na BR-222, em Itapajé, indica que ele teve um mal súbito de causa cardíaca antes do acidente fatal, que provocou um politraumatismo. O repórter descobriu que o próprio irmão tinha morrido ao cobrir a ocorrência no local, nesta terça-feira (1º).

Câmeras de segurança do veículo de carga registraram o momento em que Wilson Barbosa Lima, de 38 anos, perde o controle da motocicleta, muda de faixa e colide frontalmente com a carreta.

💬 “Como os amigos podem ver no laudo do legista, o que causou a morte de meu irmão, infelizmente, foi um mal súbito causado por problemas cardíacos. Assim sendo, o legista que fez a necropsia concluiu que ele teve óbito antes de se chocar com o caminhão envolvido no acidente”, esclareceu Rafael Barbosa em publicação nas redes sociais.

💬 Segundo o radialista, havia especulações em grupos de WhatsApp de que o seu irmão teria tirado a própria vida. “Gostaria de pedir aos amigos que respeitassem esse momento difícil que estamos passando e que não tirem conclusões precipitadas do que aconteceu, pois o Wilson sempre foi uma pessoa muito querida por onde passava”, ressaltou.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também informou que o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) está em confecção e que caso segue sendo apurado.

O corpo de Wilson está sendo velado na igreja Assembleia de Deus de Itapajé. O sepultamento está previsto para as 17h. Ele deixa esposa e duas filhas.