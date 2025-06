» Instituto Paraná Pesquisas: Lula empata com Bolsonaro e Michele

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estaria tecnicamente empatado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro (PL) nas intenções de votos em eventuais cenários de primeiro turno nas eleições de 2026, conforme levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta terça-feira (24).

📊 O ex-presidente, que está inelegível, aparece com 37,2% das intenções de voto, enquanto Lula, com 32,8%. Na disputa contra Michelle, o petista tem 33,5% contra 30,2% da ex-primeira-dama. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Neste mesmo cenário, o levantamento inclui o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), com 10,3%, seguido pelo governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), com 4,6%. Os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e do Pará, Helder Barbalho (MDB), pontuam 2,9% e 0,7% respectivamente. Votos em branco, nulo e nenhum somam 6,7%. Outros 4,8% não souberam ou não opinaram.

Foram ouvidas 2.020 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal entre os dias 18 e 22 de junho. O nível de confiança é de 95%.