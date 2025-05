» INSS começou a notificar aposentados e pensionistas que tiveram valores descontados nesta terça

Cerca de 9 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão sendo notificados sobre os valores descontados por associações em seus benefícios nesta terça-feira (13). Aqueles que foram vítimas de descontos não autorizados, entre março de 2020 e março de 2025, serão ressarcidos pelos prejuízos sofridos. Aproximadamente R$ 292,7 milhões serão devolvidos.

ATENÇÃO ⚠️

Fique atento às fontes oficiais, como o site do INSS (gov.br/inss) e as redes sociais verificadas do Instituto. Evite clicar em links suspeitos e não forneça dados pessoais se receber alguma ligação. Todas as informações de interesse dos cidadãos serão divulgadas continuamente pelos meios oficiais do INSS.

📲 Conheça as redes oficiais do INSS:

Instagram: www.instagram.com/inss_oficial_gov

Threads: www.threads.net/@inss_oficial_gov

X (ex-Twitter): twitter.com/INSS_oficial

Facebook: www.facebook.com/inss.gov

YouTube: www.youtube.com/@INSSOficial

TikTok: tiktok.com/@inss.gov.br

