» INSS começa a pagar a 2ª parcela do 13º salário

O pagamento da segunda parcela do 13º salário inicia nesta segunda (26) para cerca de 34,2 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários que recebem até um salário mínimo do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).

Os primeiros a receber o depósito são os que têm número do NIS finalizando em 1. Os depósitos seguem até 6 de junho, sendo os últimos beneficiados aqueles que possuem NIS com final 0.

Para quem recebe mais que o salário mínimo, o pagamento inicia apenas no dia 2 de junho, para beneficiários com número do NIS finalizando em 1 ou 6. O pagamento também finaliza em 6 de junho, sendo as últimas pessoas beneficiadas as que têm NIS com final 5 ou 0.

A previsão é que sejam injetados R$ 73,3 bilhões na economia brasileira com os pagamentos. A primeira parcela já foi paga entre 24 de abril e 8 de maio. A consulta pode ser feita no aplicativo Meu INSS, pelo site gov.br/meuinss ou pelo telefone 135.

DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS

Os descontos indevidos aos aposentados por parte de associações e sindicatos no mês de abril também começarão a ser ressarcidos a partir desta segunda-feira (26). Os valores totalizam R$ 292,7 milhões, que serão depositados na mesma conta dos beneficiários. Todos os afetados devem receber os valores devidos até o dia 6 de junho.

A devolução acontece de acordo com o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, de acordo com o calendário regular de pagamento do INSS. Os descontos de associações na folha de pagamento não devem mais ocorrer a partir dessa devolução, já que o INSS suspendeu os ACTs (Acordos de Associação Técnica) com as entidades parceiras.

Sobre as mensalidades anteriores a abril, o site ou aplicativo Meu INSS deve ser consultado para verificar se foram feitos descontos indevidos nos benefícios do aposentado nos últimos anos. A Central 135 também pode ser utilizada para consulta via telefone.