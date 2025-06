» Inscrições para o ENEM terminam nesta sexta-feira

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 só podem ser feitas até às 23h59 desta sexta-feira (6). Os estudantes interessados devem se inscrever exclusivamente na Página do Participante, no site do Inep (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/), instituição responsável pela aplicação das provas.

Qualquer outra plataforma ou canal que simule o site oficial da inscrição é uma tentativa de fraude e os participantes devem ter atenção para não cair no golpe, visto que é cobrada uma taxa de inscrição para a realização da prova.

Para garantir a inscrição, os candidatos não isentos precisam pagar a taxa de inscrição de R$ 85 até a próxima quarta-feira (11). O boleto será disponibilizado na tela inicial da Página do Participante. O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança.

Outra informação relevante é que aqueles que tiveram a isenção da taxa de inscrição confirmada precisam realizar a inscrição, pois o Inep não realiza inscrições automáticas.

Pela primeira vez, os estudantes do 3º ano do ensino médio em escola pública têm a inscrição pré-preenchida automaticamente, com o objetivo de estimular a participação deste público e facilitar o processo de inscrição. Portanto, basta atualizar os dados solicitados e confirmar a inscrição.

Em 2025, o Enem também volta a ser uma opção para obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência aos candidatos com mais de 18 anos que não terminaram essa etapa dos estudos.

ENEM 2025

As provas do Enem 2025 serão aplicadas em todos os Estados do Brasil nos dias 9 e 16 de novembro, exceto em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde os candidatos farão provas em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), na capital paraense, no período.

(Foto: José Cruz)