» MEC assina ordem de serviço para início das obras de Hospital Universitário e Campus Iracema

INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO

As ordens de serviço para o início das obras do novo Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e do Campus Iracema da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, foram assinadas pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nesta quarta-feira (16). A solenidade ocorreu na Praia de Iracema. As obras vão receber recursos do Governo Federal, por meio do Novo Pacto pela Aceleração do Crescimento (PAC).

💬 “Esse é um espaço privilegiado da cidade que será transformado num patrimônio da educação para o povo cearense, unindo turismo, ciência e pesquisa. Estamos em negociação para ampliar a ação em toda a região, dando cada vez mais importância para essa área de Fortaleza. Com o novo hospital, o povo cearense ganha uma unidade moderna, 100% SUS”, destacou Camilo.

A nova unidade do HUWC, no bairro Porangabuçu, terá 17 andares e está orçada em R$ 179 milhões. A obra tem um prazo previsto de 810 dias. O prédio onde o novo HUWC funcionará foi cedido pelo Governo do Estado à UFC. No local, funcionaria o hospital do Instituto de Ciências Médicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ICM). Entre as áreas previstas para o novo HUWC estão salas cirúrgicas robóticas e novos leitos de UTI e enfermaria. Ao todo, a unidade de saúde – composta por três prédios, 17 andares – deve ter 250 leitos, sendo 24 deles de terapia intensiva.

Já o futuro Campus Iracema da UFC está orçado em R$ 114 milhões, e a empresa vencedora da licitação tem 900 dias para entregar o equipamento. O Campus Iracema será sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), que funciona hoje na Avenida da Abolição, no bairro Meireles, com os cursos de Oceanografia e Ciências Ambientais. Além disso, abrigará também o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN).

MAIS INVESTIMENTOS

Dentro das medidas anunciadas durante o evento, também está previsto um investimento de R$ 1 bilhão na educação básica, incluindo a implementação de 78 creches, 55 escolas e 113 ônibus de transporte escolar. Para educação profissional e tecnológica, foram reservados R$ 196 milhões para obras nos institutos federais existentes e novos campus.