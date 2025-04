» Hospital Universitário do Ceará vai abrir 60 novos leitos para cirurgias ortopédicas neste mês

O Hospital Universitário do Ceará (HUC) vai abrir, até o final deste mês de abril, 60 novos leitos para dar início à realização de cirurgias ortopédicas na unidade. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (3) pelo governador Elmano de Freitas (PT), ao lado da secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho, e do secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, em vídeo publicado em suas redes sociais.

“Nós estamos, nesse momento, conversando sobre o Hospital Universitário, justamente para preparar e para que, até o final do mês, a gente comece a ter cirurgias de ortopedia”, afirmou Elmano.

Segundo o governador, desde a inauguração do HUC, no dia 19 de março deste ano, já foram realizados 140 procedimentos cirúrgicos e mais de 500 atendimentos até esta quarta-feira (2).

HUC:

O Hospital Universitário do Ceará está implementando seus serviços gradativamente. Para este mês de abril, estão previstas cirurgias ortopédicas e ginecológicas. Já para junho, é aguardada a ativação da torre materno-infantil e o início dos transplantes pediátricos e adultos.

Outro serviço aguardado é a inclusão de hemodiálise, cuja data de início ainda não foi definida.

Atualmente, o hospital oferece atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com serviços de endocrinologia, psiquiatria, psicologia, assistência social e enfermagem.