» Hospital precisa de doação de leite humano

por Gabriele Reinaldo - 20/08/2025 às 19:10
O leite humano deve ser o único alimento dos bebês até os seis meses de idade, pois contém os nutrientes necessários para um desenvolvimento saudável, de acordo com recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS).
No entanto, algumas mães não conseguem amamentar seus filhos, seja por não produzirem leite ou por estarem utilizando medicações que impedem a amamentação. Nesses casos, os bebês precisam receber doações de leite materno para se alimentar.
Essa é a realidade de alguns recém-nascidos, especialmente os prematuros, internados no Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), em Fortaleza.
COMO DOAR:
Se você está amamentando, tem leite excedente e está saudável, pode fazer parte dessa rede de cuidado. Basta entrar em contato com o HGWA pelo telefone (85) 9 8970-3247. A unidade de saúde fornece todos os itens necessários: frascos esterilizados, gorro,
máscara, folheto explicativo e também envia um receptor para buscar o leite na sua casa.
Para se ter uma ideia, apenas um litro de leite humano pode alimentar até dez bebês internados.
No HGWA, a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo) e o berçário do Centro de Tratamento Intensivo Pediátrico (Cetip) acolhem até 24 bebês. Nessas unidades, cada gota de leite faz a diferença.
Faça parte da Campanha Agosto Dourado, que visa conscientizar e esclarecer sobre sobre a importância da amamentação, e ajude a salvar vidas.
“No HGWA, orientamos mães doadoras, apoiamos puérperas com dificuldades na amamentação e articulamos ações junto à equipe multiprofissional para garantir o uso seguro e adequado do leite humano ordenhado”, explica a nutricionista Kessia Ravete Freitas.
