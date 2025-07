» Homem que agrediu empresário com copo de vidro deve usar tornozeleira eletrônica, pede MP

O Ministério Público do Ceará (MPCE) solicitou à Justiça a imposição de medidas cautelares contra o homem acusado de agredir o empresário Bruno Ruguê, durante um evento no bairro Parque Iracema, em Fortaleza. A agressão ocorreu no dia 7 de junho e foi registrada por câmeras de segurança do local, mostrando o momento em que a vítima foi atingida no rosto com um copo de vidro enquanto trabalhava.

A manifestação do MP foi encaminhada à 16ª Vara Criminal de Fortaleza e requer que o réu seja proibido de se aproximar do condomínio onde ocorreu o crime. Ele também deve ser proibido de se aproximar a menos de 500 metros da vítima, sua residência e local de trabalho e de três testemunhas. Também foi pedido monitoramento eletrônico do acusado, além da proibição de ingestão de bebidas alcoólicas em eventos, já que o próprio agressor relatou ter consumido álcool no momento do crime.

Segundo o Ministério Público, a agressão ocorreu por motivo fútil e de forma repentina, dificultando qualquer reação da vítima, o que agrava a conduta do réu. As câmeras mostram Bruno Ruguê trabalhando atrás do balcão quando o agressor se aproxima e, segundos depois, arremessa um copo de vidro diretamente no olho do empresário. A vítima levou 62 pontos no rosto e sofreu dano estético grave.

Em vídeo publicado dias após a agressão, Bruno contou que apenas explicou ao agressor que não era o responsável pelas cervejas, já que sua empresa cuidava apenas dos coquetéis da festa. “De repente, ele pega o copo que estava na mão, quebra no meu rosto e cai por cima de mim”, relatou. Uma enfermeira presente no evento prestou os primeiros socorros e acompanhou a vítima ao hospital.

Além das medidas cautelares, o MPCE também solicita à Justiça que, em caso de condenação, o réu pague uma indenização de ao menos R$ 150 mil pelos danos causados.

Em contato com o Jornal Jangadeiro, o Tribunal de Justiça do Ceará informou que os pedidos do MP foram feitos nessa terça-feira (22) e estão em análise. O processo segue em andamento, e a Justiça ainda deverá decidir sobre as medidas solicitadas.