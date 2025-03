» Homem morto é encontrado no canteiro central da Avenida Aguanambi

Um corpo foi encontrado na Avenida Aguanambi, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (24). Segundo a Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS), a vítima do sexo masculino ainda não foi identificada.

Ouvintes da rádio Jangadeiro BandNews FM 101.7 informaram à equipe de jornalismo que, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (24), a Avenida Aguanambi estava com fluxo de trânsito lento próximo ao canteiro central, devido à ação das forças de segurança.

Ainda de acordo com a SSPDS, equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionadas para o local. Somente após laudo da Pefoce será possível confirmar a causa da morte. O caso está a cargo do 25° Distrito Policial.

2º CASO NA MESMA AVENIDA

Em novembro de 2023, um corpo de uma adolescente foi encontrado dentro de um saco preto na Avenida Aguanambi. A vítima apresentava sinais de violência.