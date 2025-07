» Homem em surto é morto a tiros por PM no interior do Ceará

Um homem em surto psicótico foi morto com tiros disparados pela Polícia Militar durante uma ocorrência em Itapipoca, na região Norte do Ceará, neste sábado (5). A PM foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi chamado para atender a vítima.

Em vídeos gravados por familiares, é possível ver que Antônio Aldemir Alves, de 50 anos, levou mais de um tiro, sendo um deles na cabeça.

Em nota, o Samu Ceará afirma que, quando a equipe chegou ao local, encontrou o paciente com uma faca na mão. “Os profissionais do Samu 192 Ceará pediram apoio da Polícia Militar, pois faz parte do protocolo nesses casos”.

Já a Polícia Militar relatou que o homem estava ameaçando os socorristas e agredindo seus familiares. “Os policiais ordenaram que ele largasse o objeto, mas o indivíduo avançou contra a equipe, que reagiu à injusta agressão. O suspeito foi lesionado e veio a óbito”, informou em nota. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial.

A família diz que o homem tinha laudo de problemas psiquiátricos e questiona a ação dos agentes de segurança. “Ele estava caído no chão. Eu pedi para não matarem meu pai, mas eles foram lá e mataram”, diz o filho da vítima.

Durante o sepultamento, familiares de Antônio fizeram um protesto pedindo por justiça.