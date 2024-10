Homem é preso por manter em cativeiro macacos, papagaios e periquitos ameaçados de extinção - TV Jangadeiro

Um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante por maus tratos a animais e por manter em cativeiro bichos silvestres ameaçados de extinção. A captura do suspeito aconteceu na última sexta-feira (4), no bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza.

Foram encontrados no cativeiro três macacos pregos, dois papagaios, dois periquitos do sertão, dois pássaros curica e um periquito-estrela que estavam em um espaço pequeno, com dejetos orgânicos e insalubre.

A prisão executada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foi feita após a corporação receber uma denúncia de maus-tratos contra animais. O suspeito se encontra à disposição do Poder Judiciário.

Após o resgate, os animais foram encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ao Instituto Pró-Silvestre, para serem acompanhados por especialistas e, posteriormente, reintegrados à natureza.