» Homem é flagrado pela esposa com outra mulher em motel, tenta fugir e mata motociclista atropelado

Um homem, identificado como Ediu Edson Ferreira Lô, foi preso em flagrante suspeito de atropelar e matar um mototaxista com um carro, depois de ser flagrado pela esposa saindo de um motel com outra mulher, na BR-020, nas proximidades da Serra de Tauá, na madrugada deste domingo (30).

Ele foi avistado correndo descalço na via enquanto sua esposa o perseguia. Quando foi alcançado pelos policiais, estava com sinais de embriaguez e apenas afirmou que gostaria de se separar da sua companheira, que não aceitava a decisão. Ela denunciou aos agentes o atropelamento da vítima, que seria um mototaxista contratado para levá-la ao local.

A equipe policial foi até o local da ocorrência e identificaram a vítima Francisco Sales de Oliveira já sem vida. No veículo utilizado por Edson foram encontradas latas de cerveja. A perícia foi acionada e realizou os levantamentos técnicos. Após a conclusão inicial da ocorrência, o infrator foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, sendo ainda apresentado o vídeo que registrou o momento do fato.

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia. “O investigado, após discussão conjugal, em veículo automotor sob visível estado de embriaguez, veio a atropelar e causar a morte de um terceiro que se encontrava nas proximidades do local”, diz o juiz na decisão.

A Associação de Mototaxistas de Tauá lamentou a morte do motociclista, que será sepultado nesta segunda-feira (1º). “Que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor”, publicou a Associação em nota de pesar.