» Homem é flagrado pela esposa com outra mulher em motel, tenta fugir e mata motociclista atropelado

Jangadeiro FM

BandNews FM

TV Jangadeiro

TV - SEGUNDA A SEXTA

18h30

FM - SEGUNDA A SEXTA

6h às 7h, 9h20 às 11h

Homem é flagrado pela esposa com outra mulher em motel, tenta fugir e mata motociclista atropelado

por Aline Neri - 01/09/2025 às 14:58

Um homem, identificado como Ediu Edson Ferreira Lô, foi preso em flagrante suspeito de atropelar e matar um mototaxista com um carro, depois de ser flagrado pela esposa saindo de um motel com outra mulher, na BR-020, nas proximidades da Serra de Tauá, na madrugada deste domingo (30).

Ele foi avistado correndo descalço na via enquanto sua esposa o perseguia. Quando foi alcançado pelos policiais, estava com sinais de embriaguez e apenas afirmou que gostaria de se separar da sua companheira, que não aceitava a decisão. Ela denunciou aos agentes o atropelamento da vítima, que seria um mototaxista contratado para levá-la ao local.

A equipe policial foi até o local da ocorrência e identificaram a vítima Francisco Sales de Oliveira já sem vida. No veículo utilizado por Edson foram encontradas latas de cerveja. A perícia foi acionada e realizou os levantamentos técnicos. Após a conclusão inicial da ocorrência, o infrator foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, sendo ainda apresentado o vídeo que registrou o momento do fato.

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia. “O investigado, após discussão conjugal, em veículo automotor sob visível estado de embriaguez, veio a atropelar e causar a morte de um terceiro que se encontrava nas proximidades do local”, diz o juiz na decisão.

A Associação de Mototaxistas de Tauá lamentou a morte do motociclista, que será sepultado nesta segunda-feira (1º). “Que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor”, publicou a Associação em nota de pesar.

Veja também

Política

Evandro Leitão anuncia desfiliação ao PDT
Segurança

Policial é morto e pessoas são baleadas durante festa de funk em Maracanaú
Social

Governo Federal permite entrada de pessoas com água em shows

Últimas notícias

Política

Evandro Leitão anuncia desfiliação ao PDT
Segurança

Policial é morto e pessoas são baleadas durante festa de funk em Maracanaú
Social

Governo Federal permite entrada de pessoas com água em shows
Ver mais

Jangadeiro FM

BandNews FM