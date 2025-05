» Hidrogênio verde no Porto do Pecém: pré-contrato é firmado para implantação de projeto industrial

O Complexo do Pecém firmou um pré-contrato com a empresa EDF para a implantação de um projeto industrial para a produção de hidrogênio verde no Ceará. A parceria busca consolidar o estado como um ponto central de conexão para energias renováveis no cenário internacional.

A iniciativa ocorreu na World Hydrogen 2025, a maior feira de hidrogênio do mundo, em Roterdã, na Holanda. “A assinatura deste pré-contrato reafirma o posicionamento estratégico do Complexo do Pecém como polo de atração de investimentos sustentáveis e de alta tecnologia”, declara Max Quintino, presidente do Porto do Pecém.

O pré-contrato foi firmado na terça-feira (20), e a feira tem atividades até esta quinta-feira (22), reunindo diversas empresas relacionadas ao hidrogênio e representantes estatais do mundo.

O QUE É O HIDROGÊNIO VERDE?

O hidrogênio verde é um tipo de hidrogênio produzido por processos que não emitem dióxido de carbono para a atmosfera. Esse elemento é obtido pela eletrólise (processo que utiliza energia para forçar uma reação) da água com energia renovável, como energia solar, eólica ou hidrelétrica.

Ele é vantajoso porque é uma fonte de energia limpa e renovável, que não emite gases poluentes durante a produção ou utilização. Também pode ser usado em diversas aplicações e tem a capacidade de armazenar energia de forma eficiente.

HIDROGÊNIO VERDE NO PECÉM

Segundo o governo estadual, o Complexo do Pecém tem o projeto mais avançado de hidrogênio verde do Brasil atualmente. São sete pré-contratos assinados com empresas distintas, que já somam US$ 24 bilhões em investimentos. Isso deve duplicar a quantidade de empregos diretos e indiretos na região, que hoje é de cerca de 80 mil.

Os pré-contratos são reservas das áreas, em que as empresas já pagam aluguel enquanto finalizam seus projetos. A partir deste ano, devem tomar suas decisões finais de investimento e assinar contratos definitivos, iniciando a produção a partir de 2030.