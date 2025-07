» Grupo que planejava matar auditor da Receita Federal no Ceará é denunciado pelo MPF

Seis pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) por participar de organização criminosa que fraudava importações e por tentar impedir a atuação de um auditor fiscal da Receita Federal responsável pela fiscalização de importações no Ceará, no Maranhão e no Piauí. Os crimes ocorreram entre 2023 e 2024.

Segundo o MPF, o grupo tinha uma clara divisão de tarefas para fazer importações fraudulentas. As investigações indicaram que a organização ameaçou de morte o servidor público, além de obter dados pessoais e fazer depósitos bancários não identificados para gerar falsa suspeita de corrupção e ainda divulgou notícias falsas sobre ele na internet.

Mensagens encontradas no aparelho revelaram que o grupo teria quase realizado um atentado contra a vida do auditor-fiscal e de seus familiares, não tendo havido autorização para concretização quando os supostos executores já estariam preparados para matá-lo.

As mensagens revelaram, ainda, que “o grupo criminoso recorreu a apoio político para inibir a fiscalização da Receita Federal do Brasil, inclusive com a mudança de lotação do auditor-fiscal, tendo sido mencionados nesse contexto um ex-governador e ex-senador, bem como um ex-governador e atual senador, além de deputados. Um deputado federal chegou a encaminhar aos órgãos superiores da Receita uma reclamação formulada pela principal empresa do grupo contra a fiscalização de suas importações”, afirma o MPF.

Entre os crimes apontados, estão: organização criminosa, denunciação caluniosa qualificada, lavagem de dinheiro, ameaça, perseguição qualificada, falsificação de documento particular e obstrução de investigação criminal.