» Governo Trump condena prisão de Bolsonaro: EUA afirma que Moraes utiliza instituições para silenciar oposição

O governo dos Estados Unidos da América (EUA) se manifestou contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente do Brasil, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, nesta segunda-feira (4). Por meio do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, o país diz que condena a atitude do magistrado.

💬 “O ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar!”, declarou o departamento.

Na mesma postagem, o órgão ainda afirma que os Estados Unidos irão responsabilizar “todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas” por Moraes, acrescentando que o ministro já foi sancionado pelos EUA por violações dos direitos humanos.

EUA JÁ IMPUSERAM SANÇÕES A MORAES

O governo Trump aplicou sanções ao ministro brasileiro com base na Lei Magnitsky , na quarta-feira passada. A lei permite punir estrangeiros acusados de violações graves de direitos humanos ou corrupção em larga escala e é considerada “pena de morte financeira”.

Os bens de Moraes devem ser bloqueados nos EUA, além de ficar proibido de entrar no país. Empresas e cidadãos americanos também ficam impedidos de fazer transações com o magistrado.