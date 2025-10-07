» Governo do Ceará poderá comprar férias de policiais militares e civis, aprova Alece

O Governo do Ceará está autorizado a comprar um terço das férias de policiais militares e civis. A medida, proposta pelo governador Elmano de Freitas (PT), foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) nesta terça-feira (7).

De acordo com o texto, o objetivo é reforçar o patrulhamento nas ruas do estado e ampliar o combate à criminalidade. O projeto foi apresentado após o ataque a tiros a uma escola pública em Sobral, que resultou na morte de duas pessoas e no ferimento de outras três.

Segundo a proposta, as férias poderão ser compradas sempre que houver necessidade de aumentar a atuação das forças de segurança, e a decisão deverá ser autorizada pelo Comando da Corporação ou pela gestão superior. O agente que optar pela venda das férias receberá o valor proporcional em dinheiro.

“A segurança pública é uma política pública absolutamente prioritária para o Governo do Estado, sobretudo diante dos desafios que praticamente todo o país vem enfrentando nessa área. Nesse contexto, o investimento no capital humano, com o fortalecimento da força policial, é extremamente necessário, tornando possível o firme combate à criminalidade”, afirmou o Poder Executivo, em sua justificativa.