» Governo do Ceará convoca mais de 100 aprovados do concurso da Pefoce

O Governo do Ceará convocou, nesta quarta-feira (10), 103 aprovados no último concurso público da Polícia Forense do Estado (Pefoce). O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT), durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

Ao todo, foram chamados 64 peritos e 39 auxiliares de perícia. Com essa nova convocação, a Pefoce passa a contar com 752 servidores, sendo 186 nomeados apenas na atual gestão.

Os novos convocados iniciarão, ainda neste mês, o curso de formação na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE). A formação terá carga horária de 540 horas, com duração de três meses, e abrangerá conteúdos teóricos e práticos voltados à atuação técnico-científica nas diversas áreas da perícia forense.

Segundo Elmano, a medida tem como objetivo ampliar a cobertura dos serviços periciais em todo o estado, garantindo mais agilidade e qualidade nas investigações.