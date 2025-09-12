» Giro Pet Ceará e Parada Pet levam serviços gratuitos para cães e gatos

🐈 Cuidar de um animal de estimação envolve diversas responsabilidades, como garantir a prevenção e o tratamento de doenças.

No Ceará, os tutores contam com serviços gratuitos para cuidar da saúde dos seus pets, por meio de programas como o Giro Pet, do Governo do Estado, e o Parada Pet, da Prefeitura de Fortaleza.

Neste sábado (13), cães e gatos de Fortaleza terão acesso gratuito à vacinação, consultas veterinárias e vermifugação. O Parada Pet estará no Mercado São Sebastião, das 8h às 12h. Também será realizada uma feira de adoção de animais.

Além dos cuidados com os pets, os tutores receberão orientações sobre os direitos dos animais, saúde e bem-estar. Também haverá vacinação para os próprios tutores, com doses contra hepatite B, tétano (DT), tríplice viral e influenza (H1N1). Para adolescentes, serão oferecidas vacinas contra meningite e HPV.

🐶 Já o Giro Pet estará presente em quatro municípios, oferecendo encoleiramento antiparasitário e vacinação antirrábica para cães e gatos. Deslize para o lado e confira as cidades contempladas e a programação completa.

A Secretaria da Proteção Animal reforça que a vacinação antirrábica é destinada a cães e gatos com idade a partir de 3 meses, e o encoleiramento antiparasitário é indicado para cães com mais de 1 ano de idade.