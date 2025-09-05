» Gás do Povo: Saiba como será a retirada

Gás do Povo: Saiba como será a retirada

por Gabriele Reinaldo - 05/09/2025 às 19:20

A partir de novembro, as famílias de baixa renda poderão retirar botijões de gás gratuitamente em revendedoras credenciadas pelo novo programa Gás do Povo, anunciado nesta quinta-feira (4) pelo Governo Federal.

Agora, em vez de receberem um valor para comprar o botijão de gás, as famílias deverão retirá-lo nas revendedoras credenciadas pelo Governo Federal.

Terão direito ao benefício as famílias inscritas no CadÚnico com renda de até R$ 759 por pessoa, com prioridade para quem recebe o Bolsa Família (renda de até R$ 218 por pessoa).

COMO SERÁ A RETIRADA

O beneficiário poderá retirar o botijão diretamente na revenda credenciada mais próxima, com validação eletrônica no momento da entrega. O governo prevê quatro formas de acesso ao benefício:

-Aplicativo Vale Digital
-Cartão específico do programa
-QR Code via cartão do Bolsa Família
-Próprio cartão do Bolsa Família

O vale será emitido no nome do responsável familiar cadastrado no CadÚnico.

A quantidade de botijões varia conforme o tamanho da família. Famílias com 2 integrantes poderão receber até 3 botijões por ano; com 3 integrantes, até 4; e com 4 ou mais, até 6 botijões anuais. Cada vale terá validade de 4 meses.

As revendas interessadas em participar devem se credenciar voluntariamente junto à Caixa Econômica Federal e seguir padrões visuais definidos pelo programa, aplicados em materiais, veículos, portarias e nos próprios botijões.

