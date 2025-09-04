» Gás do Povo: mais de 1,1 milhão de famílias cearenses receberão botijões de gás gratuitos

O Governo Federal lançou, nesta quinta-feira (4), o programa Gás do Povo, que substitui o Auxílio Gás. Ao todo, a política pública vai beneficiar 15,5 milhões de famílias brasileiras com botijões gratuitos, sendo 1,1 milhão de famílias apenas no Ceará.

Agora, em vez de receberem um valor para comprar o botijão de gás, as famílias deverão retirá-lo nas revendedoras credenciadas pelo Governo Federal. Os botijões começarão a ser distribuídos a partir do dia 30 de outubro, e a previsão é de que 65 milhões de unidades sejam entregues por ano.

O benefício é destinado às famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal, com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 759), com prioridade para quem já recebe o Bolsa Família.

A quantidade de botijões doados varia conforme o número de membrs da família:

-Com dois integrantes: até 3 botijões por ano

-Com três integrantes: até 4 botijões por ano

-Com quatro ou mais integrantes: até 6 botijões por ano

As famílias poderão acessar o programa por meio de:

-Um aplicativo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), onde será possível localizar revendas credenciadas e acessar o vale eletrônico;

-O cartão do próprio programa, que será disponibilizado;

-Um vale impresso, que poderá ser retirado nas agências da Caixa Econômica Federal ou em lotéricas;

-Ou com o cartão do Bolsa Família.

“Todos são iguais perante a lei. Todo mundo tem que ter direito a comer e, para isso, precisa ter direito ao alimento e depois ao gás para cozinhar. É por isso que estamos tentando mostrar que o que falta nesse país não é dinheiro, é tratar o povo com o respeito e a decência que o povo brasileiro precisa”, declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante um evento na comunidade Aglomerado da Serra, em Minas Gerais.

O presidente assinou a medida provisória que cria o programa, a qual será encaminhada para apreciação no Congresso Nacional. A medida entra em vigor imediatamente, mas precisa ser votada pelos parlamentares em até 120 dias para não perder a validade.