» Frotinha de Messejana suspende emergência após desabamento de forro, alagamentos e infiltrações

Parte do forro do teto do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, conhecido como Frotinha da Messejana, em Fortaleza, cedeu e caiu após a forte chuva na noite desta quinta-feira (27). Em vídeos enviados ao Jornal Jangadeiro, é possível ver infiltrações e várias goteiras dentro da unidade de saúde, inclusive em meio às instalações elétricas. A emergência do hospital está sem atendimento na manhã desta sexta-feira (28).

O registro da unidade de saúde é uma das várias ocorrências registradas em Fortaleza entre a noite desta quinta e manhã de sexta. Segundo informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hidrícos, até às 8h, a capital registrou 126 milímetros de chuva.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informou que já está tomando todas as medidas necessárias para restabelecer o atendimento no Frotinha de Messejana. Além disso, a Seinf informa que disponibilizará uma equipe de plantão durante todo o feriado para atender a possíveis ocorrências decorrentes das chuvas.