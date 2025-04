» Fraport retoma cobrança de R$ 20 por permanência em meio-fio do Aeroporto de Fortaleza

O Aeroporto Internacional de Fortaleza retomou o controle de acesso de veículos à área de embarque e desembarque por meio de cancelas automáticas nesta quarta-feira (23). Já a cobrança pelo tempo de permanência dos veículos no meio-fio do local será reativada na próxima quarta-feira (30).

“A decisão sobre a retomada do controle de acesso tem como objetivo ampliar a segurança de motoristas e passageiros que circulam nas vias internas do aeroporto, além de inibir a prática ilegal de transportes clandestinos e contribuir com a ação de fiscalização dos órgãos de trânsito atuantes no meio-fio do Aeroporto Pinto Martins”, justifica a Fraport, empresa que administra o terminal.

Até o próximo dia 30, os motoristas poderão retirar o ticket na cancela de entrada do aeroporto e guardá-lo para apresentação na cancela de saída, sem necessidade de validação ou pagamento.

REPERCUSSÃO DA MEDIDA

O sistema de cobrança de R$ 20 a cada 10 minutos de permanência no local começou a valer em abril de 2023 e estava inoperante desde setembro de 2024, quando foi suspenso para “avaliação de melhorias”.

Após a implementação do sistema, a Fraport chegou a ser multada em mais de R$ 1 milhão pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Ceará (MPCE), que considerou a prática abusiva. Porém, a Justiça Federal autorizou a cobrança em setembro do mesmo ano.