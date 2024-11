» Fortaleza terá vacinação antirrábica para cães e gatos a partir desta quarta-feira

A Prefeitura de Fortaleza lança, nesta quarta-feira (6), a Campanha Antirrábica 2024 para cães e gatos com mais de três meses de vida. O evento de lançamento será realizado na Praça do Jardim União, no bairro Passaré, às 8h30. Na ocasião, também será oferecido o teste de calazar para os animais.