» Fortaleza terá teste do olhinho gratuito nesta terça; veja como participar

A campanha nacional “De Olhos nos Olhinhos” chega a Fortaleza nesta terça-feira (16) com exame gratuito para o diagnóstico do retinoblastoma, um tumor ocular maligno mais comum na infância, responsável por aproximadamente 4% dos casos de câncer infantil.

O mutirão acontece das 7h às 13h na sede do Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer (Rua Antônio Augusto, 761, Meireles). Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

As crianças serão atendidas por médicos oftalmologistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e outros profissionais da equipe multidisciplinar. O Ministério da Saúde orienta que o teste do olhinho seja realizado nos recém-nascidos ainda na maternidade e repetido de duas a três vezes ao ano nos primeiros três anos de vida da criança.