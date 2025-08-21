» Fortaleza sedia conferência preparatória para COP30; veja como participar

A Prefeitura de Fortaleza realiza, no dia 10 de setembro, o evento Diálogos Rumo à Conferência das Partes (COP30), uma conferência preparatória para a COP30, que reunirá grandes personalidades nacionais e internacionais para debater sobre as mudanças climáticas.

A programação terá início às 8h, no Centro de Eventos do Ceará, no Salão Pecém.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site Rumo à COP30 (rumoacop30.fortaleza.ce.gov.br). Durante o evento, haverá uma sessão de abertura com apresentação de ações locais voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas, além de anúncios importantes para a área.

O debate abordará temas como: “O Futuro é Inclusivo e Sustentável”, “Oceano, Cidade e Cooperação Internacionais”, “Transição Energética Justa” e “Do Global para o Local: Como as Cidades Podem Liderar a Transição com Financiamento Climático”.

Diversas personalidades já estão confirmadas para o evento, entre elas: João Vicente, secretário de Meio Ambiente e Urbanismo de Fortaleza; Artur Bruno, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan); Gabriel Tenenbaum, diretor de Implementação para a América Latina na rede C40; Flavia Bellaguarda, cofundadora e diretora-presidente da LACLIMA; Gabriela Otero, líder do Movimento Blue Keeper e Economia Circular/Pacto Global Brasil; Jurandir Picanço, consultor de energias renováveis da FIEC; Gabriella Costa, do Fundo Global para o Desenvolvimento das Cidades; Hannah Kim, do Banco Mundial, entre outros.

A COP é um evento global que discute e negocia questões relacionadas às mudanças climáticas. Foi criada no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC, ou UNFCCC, na sigla em inglês) e é composta pelos 198 países que assinaram e ratificaram a Convenção. O evento ocorre anualmente e mobiliza parcerias entre os setores público e privado. Neste ano, será realizado na cidade de Belém, no Pará.

SERVIÇO

Diálogos Rumo à COP30

Data: 10 de setembro de 2025

Horário: 8h às 17h

Gratuito