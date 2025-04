» Fortaleza é a mais arborizada do Nordeste e ocupa a 8ª posição no ranking nacional

Fortaleza lidera o ranking das capitais mais arborizadas da região Nordeste. Os dados são do Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento aponta que 59,7% da população da capital cearense vive em vias com presença de árvores, como calçadas e praças. No Nordeste, em seguida, aparecem Teresina (57,7%), Natal (55,2%), Recife (51,1%), Maceió (46,2%), Aracaju (44,3%), São Luís (34,3%) e Salvador (34,1%).

🌳 O estudo analisou as características do entorno das moradias, considerando apenas a presença de árvores em áreas públicas, excluindo aquelas localizadas em quintais privados. O levantamento levou em conta apenas as árvores localizadas no mesmo lado da rua das residências incluídas na contagem, abrangendo o trecho compreendido entre duas esquinas consecutivas.

DESTAQUE NACIONAL

No ranking geral, Fortaleza é a 8ª capital mais arborizada do Brasil, segundo o IBGE. A cidade apresenta um índice de 75,2% de arborização em vias públicas, acima da média nacional, que é de 66%.

💬 “Fortaleza vem mostrando um compromisso real com a arborização urbana. Estamos não só entre as capitais mais verdes do Nordeste, como também entre as 13 mais arborizadas do país, superando a média nacional e batendo recordes históricos de plantio de árvores”, ressalta o secretário de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), João Vicente.