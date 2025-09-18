» Fortaleza deve receber corredor verde interligando avenidas ao Parque Rachel de Queiroz

Fortaleza deverá ter um corredor verde que conecta as avenidas Leste Oeste, José Jatahy e Sargento Hermínio ao Parque Rachel de Queiroz, por meio do projeto Corredores Verdes, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a proposta está alinhada à Política de Caminhabilidade e Rede de Conectores Verdes, prevista no plano de governo municipal, e ainda incentiva a mobilidade ativa de pedestres e ciclistas.

🏅 O projeto foi um dos cinco brasileiros selecionados no edital nacional promovido pelo instituto de pesquisa WRI Brasil, por meio da iniciativa Acelerador de Soluções para o Calor Urbano.

Além de Fortaleza, também foram contempladas as cidades do Recife, Teresina, Campinas e Florianópolis. Os municípios recebem apoio técnico especializado para aprofundar o projeto, torná-lo viável para captação de recursos e prepará-lo para a fase de execução.

As atividades seguem até março de 2026, quando está previsto evento nacional reunindo as cidades selecionadas com instituições financeiras e parceiros de investimento.

📌 ENTENDA O PROJETO

O projeto-piloto abrange os bairros Pirambu, Jacarecanga, Monte Castelo, São Gerardo e Presidente Kennedy, impactando diretamente mais de 77 mil moradores. As intervenções incluem arborização estratégica, requalificação de praças, aplicação de pavimentos permeáveis e criação de áreas de sombreamento, conectando parques urbanos e áreas verdes.

De acordo com um estudo realizado pela prefeitura, a área selecionada possui apenas 0,35 km² de cobertura vegetal, o que está abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Pelo órgão, o mínimo seria 12 m² de área verde por habitante.

A baixa arborização e a alta densidade de construções intensifica o estresse térmico e representa risco à saúde populacional.

O Acelerador de Soluções para o Calor Urbano é parte da iniciativa Data for Cool Cities, liderada pelo WRI com o apoio da Google.org. A iniciativa visa apoiar os tomadores de decisão em cidades a agirem com base em dados para enfrentar o calor extremo.