» Fortaleza deve receber corredor verde interligando avenidas ao Parque Rachel de Queiroz

Jangadeiro FM

BandNews FM

TV Jangadeiro

TV - SEGUNDA A SEXTA

18h30

FM - SEGUNDA A SEXTA

6h às 7h, 9h20 às 11h

Fortaleza deve receber corredor verde interligando avenidas ao Parque Rachel de Queiroz

por Gabriele Reinaldo - 18/09/2025 às 19:40

Fortaleza deverá ter um corredor verde que conecta as avenidas Leste Oeste, José Jatahy e Sargento Hermínio ao Parque Rachel de Queiroz, por meio do projeto Corredores Verdes, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a proposta está alinhada à Política de Caminhabilidade e Rede de Conectores Verdes, prevista no plano de governo municipal, e ainda incentiva a mobilidade ativa de pedestres e ciclistas.

🏅 O projeto foi um dos cinco brasileiros selecionados no edital nacional promovido pelo instituto de pesquisa WRI Brasil, por meio da iniciativa Acelerador de Soluções para o Calor Urbano.

Além de Fortaleza, também foram contempladas as cidades do Recife, Teresina, Campinas e Florianópolis. Os municípios recebem apoio técnico especializado para aprofundar o projeto, torná-lo viável para captação de recursos e prepará-lo para a fase de execução.

As atividades seguem até março de 2026, quando está previsto evento nacional reunindo as cidades selecionadas com instituições financeiras e parceiros de investimento.

📌 ENTENDA O PROJETO
O projeto-piloto abrange os bairros Pirambu, Jacarecanga, Monte Castelo, São Gerardo e Presidente Kennedy, impactando diretamente mais de 77 mil moradores. As intervenções incluem arborização estratégica, requalificação de praças, aplicação de pavimentos permeáveis e criação de áreas de sombreamento, conectando parques urbanos e áreas verdes.

De acordo com um estudo realizado pela prefeitura, a área selecionada possui apenas 0,35 km² de cobertura vegetal, o que está abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Pelo órgão, o mínimo seria 12 m² de área verde por habitante.

A baixa arborização e a alta densidade de construções intensifica o estresse térmico e representa risco à saúde populacional.

O Acelerador de Soluções para o Calor Urbano é parte da iniciativa Data for Cool Cities, liderada pelo WRI com o apoio da Google.org. A iniciativa visa apoiar os tomadores de decisão em cidades a agirem com base em dados para enfrentar o calor extremo.

Veja também

Ceará

“Risco de afetar internet é zero”, diz responsável por obra de usina de dessalinização no Ceará
Segurança

Advogada criminalista explica mudanças nas regras da nova lei da ‘saidinha’ de presos
Segurança

“Vocês que estão no crime, tratem de ir embora do Ceará”, diz Elmano na posse de Roberto Sá

Últimas notícias

Ceará

“Risco de afetar internet é zero”, diz responsável por obra de usina de dessalinização no Ceará
Segurança

Advogada criminalista explica mudanças nas regras da nova lei da ‘saidinha’ de presos
Segurança

“Vocês que estão no crime, tratem de ir embora do Ceará”, diz Elmano na posse de Roberto Sá
Ver mais

Jangadeiro FM

BandNews FM