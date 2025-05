» Fortaleza contará com dois novos residenciais do MCMV com 736 moradias

Mais de 700 moradias populares serão construídas em Fortaleza em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Ceará. Serão 200 unidades no Residencial Conjunto Palmeiras e 536 no Residencial Luiz Gonzaga II. A iniciativa conta com o apoio do Governo Federal, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), e terá um investimento total de mais R$ 100 milhões.

Os contratos da parceria foram assinados pelo prefeito Evandro Leitão (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT) nesta terça-feira (13), durante cerimônia no Palácio da Abolição.

💬 “É apenas um começo. No segundo semestre, queremos anunciar mais de 2 mil casas, e nosso objetivo é construir mais de 5 mil moradias este ano para a população fortalezense. Isso tudo ocorre graças ao alinhamento entre União, Estado e Município. Todos juntos vamos fazer as entregas necessárias, lembrando que moradia é um direito fundamental”, destacou Evandro.

O Conjunto Palmeiras, na modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), terá 200 unidades. Já o Residencial Luiz Gonzaga II, do “Minha Casa, Minha Vida – Entidades”, vai contar com 536 moradias, sendo dividido em três conjuntos.

💬 “Estamos numa parceria que está desatando muitos nós. São famílias que estavam esperando há muito tempo por suas casas. É a realização de um sonho, mas também é geração de empregos, circulação de renda e o atendimento de uma demanda muito importante para Fortaleza”, ressaltou Elmano.

HABITAÇÃO EM FORTALEZA

Atualmente, Fortaleza tem 11 residenciais em execução, com mais de 2,2 mil moradias. Os últimos conjuntos habitacionais assinados são Guajiru (240), Herculano Pena (288), Joaquim Machado (200) e Luiz Francisco Xavier (200), além da retomada das obras do Residencial Lagoa do Urubu.