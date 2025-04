» Festa de aniversário de Fortaleza terá Zé Vaqueiro na Parangaba e Taty Girl e José Augusto no Aterrinho

A festa de aniversário em comemoração aos 299 anos de Fortaleza, celebrado no dia 13 de abril, contará com shows de Taty Girl, José Augusto, Zé Vaqueiro, Danieze Santiago e Natanzinho Lima. As atrações foram anunciadas pelo prefeito Evandro Leitão nesta sexta-feira (4), no Paço Municipal.

📌 A festa deve acontecer em dois dias: no sábado (12), na Lagoa da Parangaba, e no domingo (13), no Aterrinho de Iracema.

No sábado (12), haverá shows na Lagoa da Parangaba com Ceará Brega Show, Donaleda, Danieze Santiago e Zé Vaqueiro. Já no domingo (13), Taty Girl, Natanzinho Lima, José Augusto e Banda Reite se apresentam no Aterrinho da Praia de Iracema.

Os homenageados desta edição de Aniversário da Capital são o empresário Ivens de Sá Dias Branco, Padre Rino e Dora Andrade.

