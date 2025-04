» Feriadão: veja o que abre e o que fecha na Sexta-feira Santa e Tiradentes

Você está preparado para o maior feriadão de 2025? A partir da sexta-feira (18), serão quatro dias seguidos de folga. O feriado vale para todo o país. Alguns serviços e comércios terão mudanças no funcionamento. Confira abaixo:

🛍️ Comércio: o Sindilojas Fortaleza informou que tudo estará fechado na Sexta-feira Santa (18). As atividades retornam no sábado (19) e terá funcionamento facultativo no feriado de Tiradentes, comemorado em 21 de abril.

👗 Centro Fashion: não funcionará na Sexta-feira Santa. Na segunda-feira, o local também permanecerá fechado.

🛒 Supermercados: a Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que os supermercados vão funcionar normalmente nos dois dias de feriado.

🍝 Bares e restaurantes : devem funcionar normalmente nos dois dias de feriado.

💊 Farmácias: segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado (Sincofarma), as farmácias podem funcionar normalmente nos feriados, desde que sigam a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

⛽ Postos de combustíveis: postos de combustíveis vão funcionar normalmente em todo o estado.

💰 Bancos: não haverá atendimento nas agências bancárias. Caixas eletrônicos estarão disponíveis.

📫 Correios: não haverá atendimento nas agências dos Correios. No sábado (19), haverá o funcionamento das agências que atendem normalmente aos sábados. Nestes dias, também serão realizadas atividades de entrega.

💡 Enel: lojas de atendimento fecharão entre os dias 18 e 21 de abril, reabrindo na terça-feira (22).

🚰 Cagece: funcionará em regime de plantão nos dias 18, 19 e 21 de abril, lojas e núcleos de atendimento estarão fechados nessas datas, retomando suas atividades na terça-feira (22).

🚆 Metrofor: operação especial de feriado em Fortaleza e Região Metropolitana. Para conferir o itinerário completo, acesse o perfil do Jornal Jangadeiro.

➡️ Confira no carrossel o funcionamento dos shoppings da cidade.